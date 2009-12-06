Зайцев Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1938
Дата смерти06.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1971
Дочь: Бойко (Зайцева) Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Чернышева Инесса Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1983
Сын: Зайцев Богдан Анатольевич
Мать ребёнка: Чернышева Инесса Петровна
Смерть
06.12.2009