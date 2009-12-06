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Зайцев Анатолий Григорьевич

Место рождения

Белыничи, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

25.09.1938

Дата смерти

06.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938

Отец: Зайцев Григорий Михайлович

Мать: Жигалова Анна Дмитриевна

Белыничи, Белыничский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Инесса Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1971

Дочь: Бойко (Зайцева) Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Чернышева Инесса Петровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.01.1983

Сын: Зайцев Богдан Анатольевич

Мать ребёнка: Чернышева Инесса Петровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
06.12.2009
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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