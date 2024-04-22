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Чертков Владимир Григорьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.10.1854

Дата смерти

09.11.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1854

Отец: Чертков Григорий Иванович

Мать: Черткова Елизавета Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
19.10.1886

Жена: Черткова Анна Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Черткова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Черткова Анна Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.05.1889

Сын: Чертков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Черткова Анна Константиновна

Смерть
09.11.1936
Москва, город федерального значения Москва
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