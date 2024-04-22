Чертков Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1854
Дата смерти09.11.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1854
Бракосочетание
19.10.1886
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Черткова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Черткова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
06.05.1889
Сын: Чертков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Черткова Анна Константиновна
Смерть
09.11.1936
Москва, город федерального значения Москва