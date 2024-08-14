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Голицына Пелагея Федоровна

Место рождения

Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.10.1835

Дата смерти

03.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимонино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Онисим Кириллов

Рождение ребёнка
16.10.1859

Сын: Голицын Филипп Онисимович

Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Голицын Михаил Онисимович

Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Голицына Евдокия Онисимовна

Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Голицына Ольга Онисимовна

Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чистякова (Голицына) Ксения Онисимовна

Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Голицын Василий Онисимович

Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов

Смерть
03.02.1907

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