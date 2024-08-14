Голицына Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.10.1835
Дата смерти03.02.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1859
Сын: Голицын Филипп Онисимович
Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Голицын Михаил Онисимович
Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Голицына Евдокия Онисимовна
Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Голицына Ольга Онисимовна
Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чистякова (Голицына) Ксения Онисимовна
Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Голицын Василий Онисимович
Отец ребёнка: Голицын Онисим Кириллов
Смерть
03.02.1907