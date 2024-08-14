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Голицын Онисим Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1828

Дата смерти

07.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
16.10.1859

Сын: Голицын Филипп Онисимович

Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Голицын Михаил Онисимович

Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Голицына Евдокия Онисимовна

Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Голицына Ольга Онисимовна

Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чистякова (Голицына) Ксения Онисимовна

Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Голицын Василий Онисимович

Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна

Смерть
07.02.1907

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