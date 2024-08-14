Голицын Онисим Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1828
Дата смерти07.02.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1859
Сын: Голицын Филипп Онисимович
Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Голицын Михаил Онисимович
Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Голицына Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Голицына Ольга Онисимовна
Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чистякова (Голицына) Ксения Онисимовна
Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Голицын Василий Онисимович
Мать ребёнка: Голицына Пелагея Федоровна
Смерть
07.02.1907