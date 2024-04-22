Прасковья Матвеева
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Бракосочетание
18.02.1894 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1903 ст.
Сын: Туманов Яков Иванов
Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов
Рождение ребёнка
14.04.1907 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Туманов Федор Иванов
Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов
Смерть
Неизвестно