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Прасковья Матвеева

Место рождения

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.02.1894 ст.

Муж: Туманов Иван Степанов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1903 ст.

Сын: Туманов Яков Иванов

Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Туманов Степан Иванов

Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.

Сын: Туманов Василий Иванов

Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1907 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Туманов Федор Иванов

Отец ребёнка: Туманов Иван Степанов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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