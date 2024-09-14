Гамов Иван Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти01.01.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гамов Афонасий Иовиев
Мать: Гамова Пелагея Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1839
Сын: Гамов Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова
Рождение ребёнка
09.08.1842
Дочь: Черкашина (Гамова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гамова Степанида Иванова
Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гамов Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова
Рождение ребёнка
17.03.1858 ст.
Дочь: Гражданкина (Гамова) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова
Рождение ребёнка
17.03.1858 ст.
Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова
Смерть
01.01.1882 ст.