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Гамов Иван Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

01.01.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гамов Афонасий Иовиев

Мать: Гамова Пелагея Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Рождение ребёнка
26.10.1839

Сын: Гамов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.08.1842

Дочь: Черкашина (Гамова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гамова Степанида Иванова

Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гамов Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1858 ст.

Дочь: Гражданкина (Гамова) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1858 ст.

Сын: Гамов Хрисандр Иванов

Мать ребёнка: Гамова (Терехова) Праскева Самойлова/Самуилова

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.01.1882 ст.
Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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