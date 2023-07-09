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Пищулин Арефий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 или 1777

Дата смерти

17.10.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 или 1777

Отец: Пищулин Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.02.1813

Сын: Пищулин Федор Арефьевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 08.11.1815

Сын: Пищулин Михаил Арефьевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пищулина Матрона Арефьевна

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Пищулин Василий Арефьевич

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1821

Дочь: Пищулина Варвара Арефьевна

Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Ирина Федоровна

Смерть
17.10.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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