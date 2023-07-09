Пищулин Арефий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 или 1777
Дата смерти17.10.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 или 1777
Отец: Пищулин Даниил
Рождение ребёнка
Около 17.02.1813
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 08.11.1815
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пищулина Матрона Арефьевна
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Пищулин Василий Арефьевич
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
03.12.1821
Дочь: Пищулина Варвара Арефьевна
Мать ребёнка: Пищулина Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищулина Ирина Федоровна
Смерть
17.10.1852