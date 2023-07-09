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Пищулина Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.02.1813

Сын: Пищулин Федор Арефьевич

Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 08.11.1815

Сын: Пищулин Михаил Арефьевич

Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пищулина Матрона Арефьевна

Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович

Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Пищулин Василий Арефьевич

Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1821

Дочь: Пищулина Варвара Арефьевна

Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Арефий Данилович

Смерть
Неизвестно
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