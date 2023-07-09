Пищулина Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 17.02.1813
Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович
Рождение ребёнка
Около 08.11.1815
Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пищулина Матрона Арефьевна
Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Пищулин Василий Арефьевич
Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович
Рождение ребёнка
03.12.1821
Дочь: Пищулина Варвара Арефьевна
Отец ребёнка: Пищулин Арефий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно