Кондратьева (Кондрашина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кондратьев (Кондрашин)) Иван ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Артюхина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Артюхина (?) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Артюхина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович
Смерть
1916