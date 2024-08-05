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Кондратьева (Кондрашина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кондратьев (Кондрашин)) Иван ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюхин Иван Евфимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин Пахомий Иванович

Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Артюхин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Артюхина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Артюхина (?) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Артюхин Федор Иванович

Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Артюхина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Артюхин Иван Евфимович

Смерть
1916

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