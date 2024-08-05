Кондратьев (Кондрашин)) Иван ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев (Кондрашин)) Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев (Кондрашин) Косма Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кондратьева (Кондрашина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно