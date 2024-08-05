Кондратьев (Кондрашин)) Иван ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев (Кондрашин)) Иван ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев (Кондрашин)) Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев (Кондрашин) Косма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кондратьева (Кондрашина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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