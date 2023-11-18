Беланова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеланова Ирина Анатольевна

Беланова Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989

Отец: Сапрынский Анатолий Николаевич

Мать: Сапрынская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.2012

Сын: Сергиенко Валерий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.07.2018

Дочь: Беланова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Беланов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
?.08.2022

Дочь: Беланова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Беланов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беланов Александр Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close