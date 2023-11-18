Беланова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989
Рождение ребёнка
29.11.2012
Сын: Сергиенко Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.2018
Дочь: Беланова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Беланов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
?.08.2022
Дочь: Беланова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Беланов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно