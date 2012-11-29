Сергиенко Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2012

Отец: не указан

Мать: Беланова Ирина Анатольевна

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