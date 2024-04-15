Бурденко Мелания Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти30.01.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.06.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Тихон Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.
Дочь: Бурденко Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович
Рождение ребёнка
22.10.1886 ст.
Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович
Рождение ребёнка
10.05.1890 ст.
Сын: Бурденко Кирилл Трофимович
Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович
Рождение ребёнка
16.09.1891 ст.
Сын: Бурденко Никандр Трофимович
Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович
Рождение ребёнка
11.11.1894 ст.
Дочь: Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1904 ст.
Причина смерти: от воспаления мозга | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQB-6?i=700&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
01.02.1904 ст.
на кладбище д. Кровной