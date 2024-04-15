Бурденко Мелания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурденко Мелания Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

30.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.06.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Тихон Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.

Дочь: Бурденко Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.10.1886 ст.

Сын: Бурденко Яков Трофимович

Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.05.1890 ст.

Сын: Бурденко Кирилл Трофимович

Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1891 ст.

Сын: Бурденко Никандр Трофимович

Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.11.1894 ст.

Дочь: Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Бурденко Трофим Маркович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурденко Трофим Маркович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
30.01.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления мозга | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQB-6?i=700&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
01.02.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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