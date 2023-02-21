Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1773
Дочь: Первая Жена Евдокия Васильева
ЛУКИНО ИВ-1793 Евдокии нет МК-1793 02.04.1793 Деревни Лукина у крестьянина Карпа Никитина жена Евдокия Васильева родила дочь Марью которая крещена того же числа Восприемницею была деревни Оксиньина ре... Показать все
Смерть
Неизвестно