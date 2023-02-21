Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Первая Жена Евдокия Васильева

Мать ребёнка: не указана

ЛУКИНО ИВ-1793 Евдокии нет МК-1793 02.04.1793 Деревни Лукина у крестьянина Карпа Никитина жена Евдокия Васильева родила дочь Марью которая крещена того же числа Восприемницею была деревни Оксиньина ре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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