Басилов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1888
Сын: Бсилов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Басилова Пелагея Дементьевна
Малинники, Копринская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
1892
Сын: Басилов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Басилова Пелагея Дементьевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Басилова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Басилова Пелагея Дементьевна
Смерть
Неизвестно