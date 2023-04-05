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Басилов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басилов Григорий Абрамович

Мать: Басилова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
02.05.1888

Сын: Бсилов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Басилова Пелагея Дементьевна

Малинники, Копринская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Басилов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Басилова Пелагея Дементьевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Басилова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Басилова Пелагея Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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