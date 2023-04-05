Басилова Пелагея Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1888
Сын: Бсилов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Басилов Дмитрий Григорьевич
Малинники, Копринская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
1892
Сын: Басилов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Басилов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Басилова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Басилов Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно