Басилова Пелагея Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басилова Пелагея Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1888

Сын: Бсилов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Басилов Дмитрий Григорьевич

Малинники, Копринская волость, Рыбинский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Басилов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Басилов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Басилова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Басилов Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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