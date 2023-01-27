Федосеев Федосей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Федосеев Домиан (Демьян) Федосеевич
Мать ребёнка: Федосеева Елена Прохоровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мельникова (Федосеева) Ефимия Федосеевна
Мать ребёнка: Федосеева Елена Прохоровна
Смерть
До 1850