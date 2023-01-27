Федосеев Федосей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Федосей Андреевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Елена Прохоровна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Федосеев Домиан (Демьян) Федосеевич

Мать ребёнка: Федосеева Елена Прохоровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мельникова (Федосеева) Ефимия Федосеевна

Мать ребёнка: Федосеева Елена Прохоровна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1850

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