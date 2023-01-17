Федосеева Елена Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеева Елена Прохоровна

Федосеева Елена Прохоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Федосеев Домиан (Демьян) Федосеевич

Отец ребёнка: Федосеев Федосей Андреевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мельникова Ефимия Федосеевна

Отец ребёнка: Федосеев Федосей Андреевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Федосей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close