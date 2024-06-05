Селивоненко Сергей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Сильченок (Селивоненко) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
05.05.1816 ст.
Дочь: (Селивоненко) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Селивоненко Гурий Сергеевич
Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Селивоненко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Селивоненко) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно