Селивоненко Сергей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливоненко Сергей Максимович

Селивоненко Сергей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Селивоненко Максим Сильвестрович

Мать: Селивоненко Евдокия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Сильченок (Селивоненко) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Селивоненко Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
05.05.1816 ст.

Дочь: (Селивоненко) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Селивоненко Гурий Сергеевич

Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Селивоненко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Селивоненко) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Селивоненко Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.