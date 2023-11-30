Селивоненко Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Селивоненко Иван Максимович

Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1766

Муж: Селивоненко Максим Сильвестрович

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Селивоненко Алексей Максимович

Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Селивоненко Кондрат Максимович

Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Селивоненко Сергей Максимович

Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович

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