Селивоненко Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Селивоненко Иван Максимович
Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Бракосочетание
До 1766
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Селивоненко Алексей Максимович
Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Селивоненко Кондрат Максимович
Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Селивоненко Сергей Максимович
Отец ребёнка: Селивоненко Максим Сильвестрович