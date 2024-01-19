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Селивоненко Василий Сергеевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Селивоненко Сергей Максимович

Мать: Селивоненко Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.09.1838 ст.

Дочь: Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1838

Жена: Селивоненко Агриппина Иосифовна

Рождение ребёнка
07.12.1839 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.

Дочь: Кенина Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.

Сын: Селивоненко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
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