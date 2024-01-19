Селивоненко Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.09.1838 ст.
Дочь: Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна
Бракосочетание
До 1838
Рождение ребёнка
07.12.1839 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.
Дочь: Кенина Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.
Сын: Селивоненко Яков Васильевич
Мать ребёнка: Селивоненко Агриппина Иосифовна
Смерть
Неизвестно