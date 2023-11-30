Селивоненко Агриппина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Агриппина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.09.1838 ст.

Дочь: Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1838

Муж: Селивоненко Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.12.1839 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.

Дочь: Кенина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.

Сын: Селивоненко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
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