Селивоненко Агриппина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.09.1838 ст.
Дочь: Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич
Бракосочетание
До 1838
Рождение ребёнка
07.12.1839 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.
Дочь: Кенина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.
Сын: Селивоненко Яков Васильевич
Отец ребёнка: Селивоненко Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно