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Лосев Василий Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Лосев Иван Васильевич

Мать: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лосев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лосева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лосева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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