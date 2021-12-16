Лосев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лосева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лосева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно