Неизвестно Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Александра Ивановна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лосев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лосев Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лосева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лосев Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лосева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лосев Василий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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