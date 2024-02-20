Барьяхтар Мария
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Барьяхтар Акрит Борисович
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Барьяхтар Федор Акритович
Отец ребёнка: Барьяхтар Акрит Борисович
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
Неизвестно