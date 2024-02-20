Барьяхтар Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар Мария

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1789

Сын: Барьяхтар Яний Акритович

Отец ребёнка: Барьяхтар Акрит Борисович

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Барьяхтар Федор Акритович

Отец ребёнка: Барьяхтар Акрит Борисович

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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