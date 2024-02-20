Барьяхтар Яний Акритович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Дата рождения1789
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Барьяхтар Акрит Борисович
Мать: Барьяхтар Мария
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
1810
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /