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Барьяхтар Яний Акритович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба

Дата рождения

1789

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Барьяхтар Акрит Борисович

Мать: Барьяхтар Мария

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
1810
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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