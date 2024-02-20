Барьяхтар Акрит Борисович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Барьяхтар Борис
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Барьяхтар Мария
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Барьяхтар Федор Акритович
Мать ребёнка: Барьяхтар Мария
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
Около 1824
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /