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Барьяхтар Акрит Борисович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Барьяхтар Борис

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
1789

Сын: Барьяхтар Яний Акритович

Мать ребёнка: Барьяхтар Мария

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Барьяхтар Федор Акритович

Мать ребёнка: Барьяхтар Мария

Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Большая Каракуба
Смерть
Около 1824
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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