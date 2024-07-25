Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Решунов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Решунов) Палагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
24.10.1891
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Илья
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич
Смерть
Неизвестно