Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Решунов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Решунов) Палагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
24.10.1891

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Илья

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Решунов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Решунов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Решунов Дмитрий Никитич

Смерть
Неизвестно

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