Решунов Дмитрий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Решунов Никита Тимофеевич
Мать: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Решунов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Решунов) Палагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1891
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Илья
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно