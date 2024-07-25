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Решунов Дмитрий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Решунов Никита Тимофеевич

Мать: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Решунов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Решунов) Палагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1891

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Илья

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Решунов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Решунов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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