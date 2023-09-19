Подкладышев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1930
Дочь: Шохина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкладышев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицайчук Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна
Смерть
Неизвестно