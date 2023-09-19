Подкладышев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкладышев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1930

Дочь: Шохина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна

Новоивановка, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкладышев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна

Новоивановка, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицайчук Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна

Новоивановка, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Подкладышева Любовь Алексеевна

Новоивановка, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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