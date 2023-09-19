Подкладышева (Коростелева) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1930
Дочь: Шохина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Подкладышев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкладышев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Подкладышев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Подкладышев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицайчук Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Подкладышев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Подкладышев Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно