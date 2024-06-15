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Ларкина Надежда Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1915

Отец: Никита

Мать: Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларкин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробышева (Ларкина) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Ларкин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ларкин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларкин Вадим (Володя?) Николаевич

Отец ребёнка: Ларкин Николай

Смерть
Неизвестно

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