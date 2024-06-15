Ларкина Надежда Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1915
Отец: Никита
Мать: Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларкин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробышева (Ларкина) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Ларкин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ларкин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларкин Вадим (Володя?) Николаевич
Отец ребёнка: Ларкин Николай
Смерть
Неизвестно