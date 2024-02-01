Сорокина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1923

Дочь: Лихалетова Фекла Степановна

Отец ребёнка: Сорокин Степан

Южаково, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюлькина Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Сорокин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Степан

Смерть
04.04.1970
Талица, Талицкий, Свердловская область
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