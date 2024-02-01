Сорокина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1923
Дочь: Лихалетова Фекла Степановна
Отец ребёнка: Сорокин Степан
Южаково, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюлькина Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Сорокин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Степан
Смерть
04.04.1970
Талица, Талицкий, Свердловская область