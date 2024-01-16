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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Колосов Прокопий Павлович
Отец ребёнка: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно