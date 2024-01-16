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Колосов Прокопий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Колосова Феврония Силовна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Колосова Феврония Силовна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Феврония Силовна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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