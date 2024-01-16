Колосов Прокопий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Колосова Феврония Силовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Колосова Феврония Силовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно