Глазова Зайцева (Акшинцева) Софья
Место рожденияМуратова, Арзамаскаго уезда
Дата рождения1751
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Акшинцевъ Александръ
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Глазовъ Зайцевъ Юда
Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно