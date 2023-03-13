Глазова Зайцева (Акшинцева) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазова Зайцева (Акшинцева) Софья

Место рождения

Муратова, Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Акшинцевъ Александръ

Мать: Акшинцева Прасковья Васильева

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1777

Сын: Глазовъ Зайцевъ Яковъ

Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Глазовъ Зайцевъ Юда

Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Глазовъ Зайцевъ Максимъ

Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Глазовъ Зайцевъ ЕКононъ

Отец ребёнка: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

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