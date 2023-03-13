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Глазовъ Зайцевъ Герасимъ

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Место рождения

Сурковъ, Арзамасскаго уезду

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Зайцевъ Алексей Петровъ

Мать: не указана

Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1777

Сын: Глазовъ Зайцевъ Яковъ

Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Глазовъ Зайцевъ Юда

Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Глазовъ Зайцевъ Максимъ

Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Глазовъ Зайцевъ ЕКононъ

Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазова Зайцева Софья

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