Глазовъ Зайцевъ Герасимъ
Место рожденияСурковъ, Арзамасскаго уезду
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1754
Отец: Зайцевъ Алексей Петровъ
Мать: не указана
Сурковъ, Арзамасскаго уезду
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Глазовъ Зайцевъ Юда
Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Глазова Зайцева Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазова Зайцева Софья