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Акшинцевъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Акшинцевъ Иванъ Григорьевъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшинцева Прасковья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшинцева Матрена Купреянова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Глазова Зайцева (Акшинцева) Софья

Мать ребёнка: Акшинцева Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Акшинцева) Софья

Мать ребёнка: Акшинцева Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Забелина (Акшинцева) Авдотья

Мать ребёнка: Акшинцева Матрена Купреянова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Акшинцевъ Василий

Мать ребёнка: Акшинцева Матрена Купреянова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Акшинцева) Настасья

Мать ребёнка: Акшинцева Матрена Купреянова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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