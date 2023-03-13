Акшинцевъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Акшинцевъ Иванъ Григорьевъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Глазова Зайцева (Акшинцева) Софья
Мать ребёнка: Акшинцева Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Акшинцева) Софья
Мать ребёнка: Акшинцева Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Забелина (Акшинцева) Авдотья
Мать ребёнка: Акшинцева Матрена Купреянова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Акшинцевъ Василий
Мать ребёнка: Акшинцева Матрена Купреянова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Акшинцева) Настасья
Мать ребёнка: Акшинцева Матрена Купреянова