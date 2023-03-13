Акшинцева Матрена Купреянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшинцевъ Александръ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Забелина (Акшинцева) Авдотья
Отец ребёнка: Акшинцевъ Александръ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Акшинцевъ Василий
Отец ребёнка: Акшинцевъ Александръ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Акшинцева) Настасья
Отец ребёнка: Акшинцевъ Александръ