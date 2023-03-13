Акшинцева Матрена Купреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшинцева Матрена Купреянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшинцевъ Александръ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Забелина (Акшинцева) Авдотья

Отец ребёнка: Акшинцевъ Александръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Акшинцевъ Василий

Отец ребёнка: Акшинцевъ Александръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Акшинцева) Настасья

Отец ребёнка: Акшинцевъ Александръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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