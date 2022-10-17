Иванова Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Гликерия Степановна

Иванова Гликерия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Феофилат Ерофеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иванов Мирон Филатович

Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Иванова) Ксения Филатовна

Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иванов Ксенофонт Филатович

Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иванов Григорий Филатович

Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Иванова) Февронья Филатовна

Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.