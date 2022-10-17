Иванова Гликерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Иванова) Ксения Филатовна
Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иванов Ксенофонт Филатович
Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иванов Григорий Филатович
Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич
38 семья в 1858
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Иванова) Февронья Филатовна
Отец ребёнка: Иванов Феофилат Ерофеевич
38 семья в 1858
Смерть
Неизвестно