Heiner (Lux) Jeanette Sophie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1855
Муж: Heiner Carl Gustav
Рождение ребёнка
1856
Сын: Heiner Oscar Emil
Отец ребёнка: Heiner Carl Gustav
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1858
Дочь: (Heiner) Caecilie Pauline
Отец ребёнка: Heiner Carl Gustav