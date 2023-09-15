Heiner Carl Gustav — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Heiner Carl Gustav

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1855

Жена: Heiner (Lux) Jeanette Sophie

Рождение ребёнка
1856

Сын: Heiner Oscar Emil

Мать ребёнка: Heiner (Lux) Jeanette Sophie

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1858

Дочь: (Heiner) Caecilie Pauline

Мать ребёнка: Heiner (Lux) Jeanette Sophie

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