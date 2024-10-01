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Егор Михайлович

Место рождения

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1745

Дата смерти

?.12.1803

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Михаил

Мать: не указана

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Приход Красной Горки Экономический крестьянин
Бракосочетание
15.01.1793

Жена: не указана

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Вдовец деревни Куземетевой Егор Михайлов 45 лет с отроковицей деревни нижней вязовой крестьянской дочерью Авдотьей Осиповой 25 лет
Бракосочетание
15.01.1793 ст.

Жена: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Муж вдовец 45 лет, жене 25. По факту разница в возрасте 18 лет-жениху 48 лет, невесте-30
Рождение ребёнка
?.06.1793

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Крестная той же деревни крестьянская жена Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1796

Сын: Евсей Егорович

Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)

Восприемник деревни Рачихиной крестьянин Никита Петров
Рождение ребёнка
01.11.1797

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гавриил Егоров

Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)

Смерть
?.12.1803
От болезни, 59 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Степанида Егоровна

Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Экономические крестьяне дед Мирон Гавриилов 1752, бабушка Агриппина (Аграфена) Васильевна 1753 их дети: Елена 1784 Иван 1787 Пелагея 1794 Прасковья 1795 1804:7433800, стр 911 Елена родилась 6 мая 17... Показать все

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