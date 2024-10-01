Егор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти?.12.1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Михаил
Мать: не указана
Приход Красной Горки Экономический крестьянин
Бракосочетание
15.01.1793
Жена: не указана
Вдовец деревни Куземетевой Егор Михайлов 45 лет с отроковицей деревни нижней вязовой крестьянской дочерью Авдотьей Осиповой 25 лет
Бракосочетание
15.01.1793 ст.
Муж вдовец 45 лет, жене 25. По факту разница в возрасте 18 лет-жениху 48 лет, невесте-30
Рождение ребёнка
?.06.1793
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Крестная той же деревни крестьянская жена Матрена Васильева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Евсей Егорович
Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)
Восприемник деревни Рачихиной крестьянин Никита Петров
Рождение ребёнка
01.11.1797
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гавриил Егоров
Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)
Смерть
?.12.1803
От болезни, 59 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Степанида Егоровна
Мать ребёнка: Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)
Экономические крестьяне дед Мирон Гавриилов 1752, бабушка Агриппина (Аграфена) Васильевна 1753 их дети: Елена 1784 Иван 1787 Пелагея 1794 Прасковья 1795 1804:7433800, стр 911 Елена родилась 6 мая 17... Показать все