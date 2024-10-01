Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)

Место рождения

Нижние Вязовые

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Осип (Иосиф)

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1793 ст.

Муж: Егор Михайлович

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Муж вдовец 45 лет, жене 25. По факту разница в возрасте 18 лет-жениху 48 лет, невесте-30
Рождение ребёнка
1796

Сын: Евсей Егорович

Отец ребёнка: Егор Михайлович

Восприемник деревни Рачихиной крестьянин Никита Петров
Рождение ребёнка
1801

Сын: Гавриил Егоров

Отец ребёнка: Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Степанида Егоровна

Отец ребёнка: Егор Михайлович

Куземетево, Ильинская волость, Казанский уезд
Экономические крестьяне дед Мирон Гавриилов 1752, бабушка Агриппина (Аграфена) Васильевна 1753 их дети: Елена 1784 Иван 1787 Пелагея 1794 Прасковья 1795 1804:7433800, стр 911 Елена родилась 6 мая 17... Показать все
Смерть
До 1834

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