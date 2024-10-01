Настасья (Авдотья) Осипова (Иосифова)
Место рожденияНижние Вязовые
Дата рождения1763
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Осип (Иосиф)
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1793 ст.
Муж: Егор Михайлович
Муж вдовец 45 лет, жене 25. По факту разница в возрасте 18 лет-жениху 48 лет, невесте-30
Рождение ребёнка
1796
Сын: Евсей Егорович
Отец ребёнка: Егор Михайлович
Восприемник деревни Рачихиной крестьянин Никита Петров
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гавриил Егоров
Отец ребёнка: Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Степанида Егоровна
Отец ребёнка: Егор Михайлович
Экономические крестьяне дед Мирон Гавриилов 1752, бабушка Агриппина (Аграфена) Васильевна 1753 их дети: Елена 1784 Иван 1787 Пелагея 1794 Прасковья 1795 1804:7433800, стр 911 Елена родилась 6 мая 17... Показать все
Смерть
До 1834