Самуил Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуил Григорьев

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Мария Самойлова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Самойлова

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
1840
дворовой человек
Смерть
Неизвестно

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