Мария Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Самойлова

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Место рождения

сельцо щ

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1797 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Самуил Григорьев

Мать: ?

сельцо щ
Смерть
Неизвестно
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