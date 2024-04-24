Слободская (Слободская) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободская (Слободская) Вера Алексеевна

Место рождения

Бобринец, Кіровоградська область

Дата рождения

07.08.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1911 ст.

Отец: Слободский Алексей Терентьевич

Мать: Слободская (Нуценко) Ксения Никитична

Бобринец, Кіровоградська область
№ 155. рождена 7 августа 1911 г., крещена 10, запись 155. Вера. Крестьянин деревни Владимировки Алексей Терентьевич Слободской и законная жена его Александра Никитина, оба православные. Восприемник то... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Златополье, Кіровоградська область

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