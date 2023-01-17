город Бобринец, город Бобринец, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Бобринец

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
7БОБРИНЕЦ. Заштатный (Елисаветградского уезда).При рч. Бобринце.1580180¾87042283558Церковь православная 1. Молитвенных школ еврейских 2. Училища уездное и приходское; частных женских 2. Больниц 2. Почтовая станция. Бульвар. Мельниц 66. Ярмарок 4. Базаро Показать все
Показать скан

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11832Бобринецьмістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської ОТГр-н БобринецькийБобринецька міська об'єднана територіальна громада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close