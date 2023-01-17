Бобринец
Кіровоградська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7БОБРИНЕЦ. Заштатный (Елисаветградского уезда).При рч. Бобринце.1580180¾87042283558Церковь православная 1. Молитвенных школ еврейских 2. Училища уездное и приходское; частных женских 2. Больниц 2. Почтовая станция. Бульвар. Мельниц 66. Ярмарок 4. Базаро Показать всеПоказать скан
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-11832Бобринецьмістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської ОТГр-н БобринецькийБобринецька міська об'єднана територіальна громада