Абрамов Никифор Константинович
Место рождения
Дата рождения02.06.1875
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
Неизвестно
Отставной рядовой солдат
Бракосочетание
03.02.1899
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
10.02.1900
Сын: Абрамов Порфирий Никифорович
Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Абрамов Федор Никифорович
Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
25.06.1903
Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Абрамов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Абрамова Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна
Смерть
Около 1910
Рождение ребёнка
03.05.1911
Дочь: Абрамова Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна