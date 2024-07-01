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Абрамов Никифор Константинович

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

02.06.1875

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1875

Отец: Абрамов Константин Корнилович

Мать: Абрамова (Иванова) Анисия Петровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
Неизвестно
Отставной рядовой солдат
Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Абрамов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1900

Сын: Абрамов Порфирий Никифорович

Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Абрамов Федор Никифорович

Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1903

Сын: Абрамов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Абрамов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Абрамова Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Около 1910
Рождение ребёнка
03.05.1911

Дочь: Абрамова Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Абрамова (Мельгина) Ксения Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

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