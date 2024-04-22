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Рыбалка Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Кальченки, Сумська область

Дата рождения

12.02.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Любовь Лукиановна

Кальченки, Сумська область
Села Кальченкова Куяновской волости крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны сын.
Крещение
13.02.1906 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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