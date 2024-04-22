Рыбалка Вячеслав Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906 ст.
Села Кальченкова Куяновской волости крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны сын.
Крещение
13.02.1906 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно